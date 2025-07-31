Росіяни прицільно вдарили по 5-поверхівці у Краматорську: знесло пів будинку, є жертви (фото)

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Реклама

Щонайменше одна людина загинула і 11 жителів Краматорська Донецької області поранено вдень 31 липня. Це сталося внаслідок прицільного удару російських військових по 5-поверхівці.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Половина будинку зруйнована вщент.

Реклама

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

«Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби», — написав Філашкін.

Він також вкотре закликав мешканців бути відповідальними і евакуюватися своєчасно.

Нагадаємо, днями росіяни атакували залізницю на Дніпропетровщині, через що поїзди змінили маршрути. Так, у Павлограді було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.

Читайте також