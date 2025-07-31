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Росіяни прицільно вдарили по 5-поверхівці у Краматорську: знесло пів будинку, є жертви (фото)
Ворожа армія завдала удару по центру Краматорська. Зараз там шукають людей під завалами зруйнованого житлового будинку.
Щонайменше одна людина загинула і 11 жителів Краматорська Донецької області поранено вдень 31 липня. Це сталося внаслідок прицільного удару російських військових по 5-поверхівці.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Половина будинку зруйнована вщент.
«Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби», — написав Філашкін.
Він також вкотре закликав мешканців бути відповідальними і евакуюватися своєчасно.
Нагадаємо, днями росіяни атакували залізницю на Дніпропетровщині, через що поїзди змінили маршрути. Так, у Павлограді було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.