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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни прицільно вдарили по 5-поверхівці у Краматорську: знесло пів будинку, є жертви (фото)

Ворожа армія завдала удару по центру Краматорська. Зараз там шукають людей під завалами зруйнованого житлового будинку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни прицільно вдарили по 5-поверхівці у Краматорську: знесло пів будинку, є жертви (фото)

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Щонайменше одна людина загинула і 11 жителів Краматорська Донецької області поранено вдень 31 липня. Це сталося внаслідок прицільного удару російських військових по 5-поверхівці.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Половина будинку зруйнована вщент.

/ © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

«Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби», — написав Філашкін.

Він також вкотре закликав мешканців бути відповідальними і евакуюватися своєчасно.

Нагадаємо, днями росіяни атакували залізницю на Дніпропетровщині, через що поїзди змінили маршрути. Так, у Павлограді було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.

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