Росіяни розбили кілька позицій ЗСУ: військовий розповів про ситуацію на Запоріжжі

На півдні після того, як російські війська знищили декілька позицій ЗСУ, тривають запеклі бої. Армія РФ намагається просунутися у бік Гуляйполя Запорізької області.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на певних ділянках лінії бойового зіткнення ситуація загострюється. Зокрема, на Олександрівському напрямку загарбники здійснили атаки на позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Оріхівському напрямку відбувалися атаки у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

"Противник продовжує бойові дії у бік Гуляйполя. Намагається відтіснити Сили оборони з позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження наших позицій. Проте просування він не має. Він знищив декілька наших позицій, але ані зайти туди, ані завести групи закріплення не зміг", - наголосив Волошин.

За словами Волошина, після того, як українські військові відійшли на більш вигідні для оборони позиції біля кількох населених пунктів, тривають заходи щодо блокування просування окупантів та пошуково-ударні дії, бо противник намагається інфільтруватися.

"Тобто, приховано проникнути у глиб нашої оборони. Й таких бойових зіткнень зафіксовано шість", - додав представник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, напередодні Волошин заявляв про те, що наступ росіян на Запоріжжі зупинено. Втім, українські Сили оборони були змушені відійти з п’яти населених пунктів на напрямку. Ворог активно посилював обстріли, тому бійці ЗСУ мали зайняти нові, більш укріплені позиції.

Своєю чергою, аналітики Інститут вивчення війни зауважують, що армія РФ наближається до важливої автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є однієї з головних наземних ліній зв'язку, що постачає українську армію Гуляйполі. ISW оцінює, що загарбники “намагаються ізолювати та, можливо, оточити Гуляйполе з північного сходу”.