Росіяни розпочали наступ, ціль - оточення великого обласного центру: ВВС про загрозу

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Весняно-літня наступальна кампанія армії РФ, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, "фактично розпочалась". Зокрема, зросла активність росіян на Сумському напрямку. ЗСУ перекидає туди додаткові підрозділи.

Про це повідомляє видання ВВС Україна з посиланням на український Генштаб.

Плани РФ щодо Сумської області

Про агресивні плани Кремля щодо Сумщини та Харківщини заявляли і президент Володимир Зеленський, і головком Олександр Сирський. Адже від кінця лютого 2025-го російські війська, розвиваючи свій наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Це – Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.

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Міноборони РФ заявило, що вже взяло під контроль Басівку і Журавку. Втім, українське військове командування це заперечує. За їхньою інформацією, села розташовані у "сірій зоні".

За даними ВВС Україна, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати окупаційну армію. Своєю чергою, джерело в Генштабі повідомило, що задум Кремля – створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", - заявив співбесідник.

ВВС пише, що саме для недопущення цього ЗСУ утримують залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь, а також 18 березня розпочали обмежену операцію на стику Бєлгородської і Курської областей. Українським військовим вдалося продавити російську оборону та створити плацдарм в районі сіл Демидівка та Поповка.

Тривалий час Київ не підтверджував прорив на Бєлгородщині, днями президент Зеленський пояснив, що наступ ЗСУ на Бєлгородщині розбив плани РФ сформувати єдине наступальне угруповання для атаки на Сумщину і Харківщину.

Плани РФ щодо Харківщини

Що стосується російського наступу в Харківській області, то тут не йдеться про безпосередню загрозу для обласного центру. Співбесідник з керівного складу ЗСУ пояснює, що Росія намагається активізувати свої дії біля Вовчанська, а також розвинула свій успіх на декількох плацдармах на річці Оскіл.

Зазначається, що ще торік в грудні військові РФ змогли переправитись через цю водну перешкоду на її західний берег, який утримували ЗСУ. Росіянам станом на квітень вдалося створити і розширити відразу декілька плацдармів – біля сіл Тополі, Дворічна, Кам'янка, Новомлинськ.

Якщо РФ вдасться об'єднати їх і переправити на них бронетехніку, то українське командування може стикнутися з кризою оборони як біля Куп'янська, так і північніше – вздовж лінії кордону Харківської і Бєлгородської областей, йдеться у матеріалі ВВС. Наразі українські оборонці намагаються розбивати ці плани противника.

Чи є загроза для прикордонних регіонів

Військові експерти, аналізуючи початок операцій росіян на Сумщині і Харківщині, вказують на обмежені ресурси, які залучені до них. Зокрема, до них залучили близько 62-65 тисяч військових. Ця кількість може проводити на Сумщині тільки "наступальну операцію обмеженого масштабу" – тобто лише просування до 10 км углиб та до 30 км завширшки по фронту для створення буферної зони, каже військовий експерт Костянтин Машовець.

"Однак його здатність прорвати підготовлену оборону Збройних сил України (навіть перший її рубіж) на цьому напрямку в оперативно-тактичній глибині, а тим більше просунутися до міста Суми, особисто для мене викликає на даний момент досить скептичну оцінку", – наголошує експерт.

Втім, такий сценарій теоретично можливий - у разі кардинального посилення російського угруповання. Такі резерви у РФ можуть з'явитись не раніше середини літа. Та й то за умови, що їхнє розгортання буде безпроблемним, а масштаби наступальних дій на інших напрямках будуть мінімальними.

В такій ситуації військовий аналітик вважає вірогідними цілями російського наступу на Сумщини декілька об'єктів, важливих для утримання "буферної зони". Це висоти між селами Юнаківка та Храпівщина, лісовий масив на північний схід від Сум, який простягається від Радьківки до Могриці, та узбережжя річки Псел в прикордонні.

Співбесідник ВВС в керівництві ЗСУ каже, що країна змушена "діяти аналогічно", тобто також набирати людей та посилювати військові підрозділи. На його думку, заяви Кремля про готовність до перемир'я – маніпуляція, щоб приховати підготовку до наступу.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині. Його оборона триває вже дев’ять місяців.

Дата публікації 19:40, 09.04.25 Кількість переглядів 228 Шок-заява Сирського та жахіття в Харкові, Краматорську, Кривому Розі!