ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових (моторошні кадри)

Наразі дата та час фільмування воєнного злочину РФ невідома.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ. / © УНІАН

В Мережі публікують кадри чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. На відео розстріл українських військовополонених.

Відео опублікував аналітичний проєкт DeepState.

На кадрах видно, як солдати путінської армії жорстоко розстрілюють п’ятьох українських військових. Ресурс наголошує, що поки що час та місце подій не встановлено.

Зауважимо, наразі офіційної інформації та реакції України немає.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про те, що військові РФ розстріляли українських бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм «зі спини. За даними DeepState, було вбито двох солдатів. Втім, джерела «Суспільного» зазначають, що загиблих українських військових було до п’яти.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie