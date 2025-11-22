- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових (моторошні кадри)
Наразі дата та час фільмування воєнного злочину РФ невідома.
В Мережі публікують кадри чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. На відео розстріл українських військовополонених.
Відео опублікував аналітичний проєкт DeepState.
На кадрах видно, як солдати путінської армії жорстоко розстрілюють п’ятьох українських військових. Ресурс наголошує, що поки що час та місце подій не встановлено.
Зауважимо, наразі офіційної інформації та реакції України немає.
Як повідомлялося, раніше стало відомо про те, що військові РФ розстріляли українських бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм «зі спини. За даними DeepState, було вбито двох солдатів. Втім, джерела «Суспільного» зазначають, що загиблих українських військових було до п’яти.