Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ у Покровському районі
Під час штурму позицій біля села Гнатівка росіяни стратили беззбройного захисника ЗСУ, завдавши йому спочатку численних ударів.
У листопаді у Покровському районі Донецької області російські окупанти взяли в полон українського військового. Окупанти побили його прикладом автомата та розстріляли.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району російські загарбники оточили і взяли у полон бійця ЗСУ. Один із окупантів зв’язав захисникові руки, а інший декілька разів ударив прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український військовий вже не реагував, вороги його розстріляли.
У прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених — це грубе порушення Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, щоби встановити всі обставини події та конкретних осіб, які скоїли злочин.
Нагадаємо, напередодні Запорізька обласна прокуратура підтвердила, що вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку російські військові розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які перебували в полоні. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни.