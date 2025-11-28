Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ у Покровському районі

ЗСУ / © СБУ

У листопаді у Покровському районі Донецької області російські окупанти взяли в полон українського військового. Окупанти побили його прикладом автомата та розстріляли.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району російські загарбники оточили і взяли у полон бійця ЗСУ. Один із окупантів зв’язав захисникові руки, а інший декілька разів ударив прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український військовий вже не реагував, вороги його розстріляли.

У прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених — це грубе порушення Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, щоби встановити всі обставини події та конкретних осіб, які скоїли злочин.

Фото з місця розстрілу полоненого українського військового / © Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні Запорізька обласна прокуратура підтвердила, що вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку російські військові розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які перебували в полоні. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни.