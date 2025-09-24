Росіяни розстріляли родину на Донеччині та викрали дівчинку: що відомо (чутливі кадри)

Окупанти

На Донеччині російські окупанти вчинили новий воєнний злочин, що шокує своєю жорстокістю.

Про це повідомляють бійці Третього армійського корпусу.

За їх словами, командир ворожого підрозділу з позивним «Балі» віддав наказ «вбивать всех без розбора». Цей наказ призвів до трагедії у селищі Шандриголове.

Під час штурму селища російські військові увірвалися в житловий будинок, де розстріляли цілу родину. Загарбники не лише вбили цивільних, але й захопили в заручники дівчинку. Наразі окупанти продовжують штурмові дії, використовуючи дитину як «живий щит».

При цьому командир наказав «прибрати тіла», щоб їх не бачила дитина та тримати її десь в окремому місці, для того, щоб надалі використовувати її.

Бійці Третього армійського корпусу зафіксували цей воєнний злочин у прямому ефірі. За їхніми даними, усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника. Це доводить, що злочин не був випадковістю, а є частиною цілеспрямованої політики терору, яку російська армія застосовує проти цивільного населення України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини 28 серпня стався воєнний злочин. В селищі Новоекономічне російський солдат застрелив цивільного чоловіка. Російський військовий, ховаючись за гаражем, прицільно вистрілив у мирного жителя, який був на подвір’ї свого будинку. Загиблий помер на місці. Наразі правоохоронці розслідують цю справу як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Тривають заходи для встановлення особи загиблого та ідентифікації злочинця.