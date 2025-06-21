Росіяни розстрілюють своїх дезертирів на Сумщині та звинувачують ЗСУ: шокувальні деталі

Російські військові / © Associated Press

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На Сумському напрямку ворог періодично розстрілює своїх дезертирів, видаючи ці випадки за нібито військові злочини Сил оборони України.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Наші підрозділи посилено працюють в обороні, обмінний фонд поповнюється, на деяких ділянках вдається витісняти противника з позицій», — зазначив військовий.

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Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що у прикордонні Сумської області знизилася інтенсивність штурмів російських військ. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.

Тимочко підкреслив, що літній наступ 2025 року є продовженням операцій, розпочатих у 2024-му. Цьогоріч окупанти розгорнули бойові дії на тих напрямках, де торік наступальних дій не планували.