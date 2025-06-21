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- Війна
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Росіяни розстрілюють своїх дезертирів на Сумщині та звинувачують ЗСУ: шокувальні деталі
Командир «Айдару» Станіслав Бунятов розкрив подробиці цинічної тактики ворога.
На Сумському напрямку ворог періодично розстрілює своїх дезертирів, видаючи ці випадки за нібито військові злочини Сил оборони України.
Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».
«Наші підрозділи посилено працюють в обороні, обмінний фонд поповнюється, на деяких ділянках вдається витісняти противника з позицій», — зазначив військовий.
Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що у прикордонні Сумської області знизилася інтенсивність штурмів російських військ. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.
Тимочко підкреслив, що літній наступ 2025 року є продовженням операцій, розпочатих у 2024-му. Цьогоріч окупанти розгорнули бойові дії на тих напрямках, де торік наступальних дій не планували.