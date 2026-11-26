Наслідки обстрілу. Фото: Facebook / Ukrainian synchronized swimming

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У Харкові під російський удар потрапив басейн, де тренуються спортсменки національної збірної України з артистичного плавання. На щастя, ніхто з членів команди не постраждав.

Про це повідомили на сторінці Ukrainian synchronized swimming.

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Зазначається, що спортивний об'єкт зазнав російського удару вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

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Саме в цьому басейні українські спортсменки щодня тренуються, відпрацьовують програми та готуються до міжнародних стартів, на яких представляють Україну.

Наслідки обстрілу. Фото: Facebook / Ukrainian synchronized swimming.

У команді наголосили, що чергова атака на спортивну інфраструктуру демонструє, в яких умовах українським атлетам доводиться готуватися до змагань.

«Світова спортивна спільнота має знати, якою ціною сьогодні даються Україні спортивні перемоги», — йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеве видання «Думка» повідомило, що внаслідок ранкового російського удару постраждав один із найкращих спортивних об'єктів Харкова — Палац спорту «Локомотив».

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За інформацією журналістів, це місце, де також тренувалися діти.

Удари по Харківщині 26 листопада: є загиблі та поранені

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

У самому Харкові загинули двоє людей, 26-річний чоловік зазнав поранень, а ще троє містян звернулися по медичну допомогу через сильний стрес. Двоє людей загинули на дорозі поблизу села Довжик. У Златополі поранено двох чоловіків віком 43 і 60 років.

Російські удари пошкодили у Харкові навчальний заклад, два багатоквартирні будинки, дві АЗС та спортивний комплекс. Руйнувань також зазнали житлові будинки, магазини, складські приміщення, автомобілі та об'єкти інфраструктури в інших населених пунктах області.

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Зокрема, у Близнюках пошкоджено елеватор, у Барвінковому — чотири приватні будинки та господарську споруду, а в Новій Олександрівці — електромережі. Наслідки обстрілів також зафіксували в Лозовій, Златополі, Шевченковому Першому, Острівщині, Рідному, Довжику, Плоскому, Руській Лозовій та Масліях.

Масована атака РФ на Україну 26 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та 113 безпілотників різних типів. Під ударом опинилися Харків, Київ, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували ракетами «Іскандер-М», «Циркон» і С-400, а також дронами Shahed, «Гербера» та «Пародія». Серед запущених безпілотників 76 були реактивними.

Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили засобами РЕБ 87 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання на 20 локаціях, ще у шести місцях впали уламки збитих цілей.

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