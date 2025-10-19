Росіяни розвивають новий підхід до дронів - що відомо

Дрон / © Pixabay

Для розвідки українських позицій росіяни почали застосовувати спеціальним чином обладнані оптоволоконні дрони.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов, позивний «Осман».

За його даними, на такі безпілотники ворог встановлює цифрові камери, максимально великі батареї та мінімальний заряд вибухівки. Ці дрони дозволяють вести розвідку на дуже низьких висотах та досить точно виявляти цілі.

Бунятов зазначив, що такі БпЛА росіяни застосовують вже майже на всіх напрямках, особливо в Херсоні.

Військовий пригодав, що на Донеччині ворог систематично використовував FPV-дрони з камерами GoPro — кожен день вони облітали вулиці, знімали візуальні зміни і детально їх аналізували.

«Такі дрони безпосередньої загрози не несли, але виходити збивати їх, зі зрозумілих причин, ніхто не наважувався», — додав він.

