ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Росіяни розвивають новий підхід до дронів - що відомо

Ці дрони дозволяють вести розвідку на дуже низьких висотах та досить точно виявляти цілі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дрон

Дрон / © Pixabay

Для розвідки українських позицій росіяни почали застосовувати спеціальним чином обладнані оптоволоконні дрони.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов, позивний «Осман».

За його даними, на такі безпілотники ворог встановлює цифрові камери, максимально великі батареї та мінімальний заряд вибухівки. Ці дрони дозволяють вести розвідку на дуже низьких висотах та досить точно виявляти цілі.

Бунятов зазначив, що такі БпЛА росіяни застосовують вже майже на всіх напрямках, особливо в Херсоні.

Військовий пригодав, що на Донеччині ворог систематично використовував FPV-дрони з камерами GoPro — кожен день вони облітали вулиці, знімали візуальні зміни і детально їх аналізували.

«Такі дрони безпосередньої загрози не несли, але виходити збивати їх, зі зрозумілих причин, ніхто не наважувався», — додав він.

Раніше експерт повідомив, як Сили оборони полюють на «Шахеди», використовуючи все: від джипів з кулеметами до літаків Як-52. Водночас він застеріг, що ворог удосконалює свої БПЛА, додаючи уламки, що створює ризик для наших пілотів під час збиття.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie