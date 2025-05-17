Росіяни рухаються до важливого міста на Донеччині: оглядач назвав загрозу

Торецьк. / © Getty Images

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Оборона Торецька у Донецькій області триває. У місті ще залишаються позиції українських Збройних сил. Втім, окупанти рухаються у бік іншого важливого міста - Костянтинівки.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников.

З його слів, практично повністю окуповано залишки Забалки, всю територію шахти "Торецька" (терикону залишається “сірою зоною”), майже весь приватний сектор навколо шахти та на заході Торецька.

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“Може так статися, що в певний момент це не матиме сенсу, бо ворог просто зараз рухається по залізниці у бік Констахи (Костянтинівки - Ред.). На жаль, ворог пробив оборону Дачного та отримав цю можливість”, - наголошує оглядач.

Мірошников каже, що ситуація біля Торецька нагадує Покровський напрямок, “на якому великі проблеми почалися тоді, коли окупанти захопили Очеретине та по залізниці рушили до Покровська”.

Загроза наступу РФ

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що агресорка Росія націлилася на чотири міста на Донеччині. Йдеться про важливі промислові населені пункти - це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Окрім того, військовий експерт Іван Ступак повідомляє про "провали" ЗСУ на фронті. Зокрема, в напрямку Костянтинівки. Протягом останнього тижня окупаційні війська мають значне просування в Донецькій області.

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Тим часом речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що армія РФ намагається прорватися на межу трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. З його слів, наразі напружена ситуація на Новопавлівському напрямку.

Дата публікації 11:41, 15.05.25 Кількість переглядів 89 Сили оборони покращили тактичне положення на трьох напрямках Донеччини