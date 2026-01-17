- Дата публікації
Росіяни штурмують Гуляйполе і Оріхів: окупанти підтягують десант і криють авіацією
Через шалені втрати РФ перекидає елітні підрозділи десантників на південь. Водночас ворог не припиняє масовані авіаудари КАБами.
Ситуація на південному напрямку фронту залишається напруженою. Ворог намагається прорвати українську оборону та кидає у бій нові сили, зокрема елітні десантні підрозділи. найскладніша ситуація зараз склалася біля Гуляйполя.
Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Еліта замість «гарматного м’яса»
За словами речника, розвідка зафіксувала перекидання російських десантників на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Причина такого маневру прозаїчна — попередні штурмові групи були фактично знищені українськими захисниками.
«Це свідчить про великий рівень втрат РФ на цих напрямках», — зазначив Волошин.
31 бій за добу
Гуляйпільський напрямок зараз є одним із найскладніших. Лише за минулу добу на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках загалом відбулося близько 50 бойових зіткнень. Левова частка з них — 31 бій — припала саме на Гуляйполе.
«Противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів», — уточнив військовий.
Окрім піхотних штурмів, окупанти активно застосовують авіацію, стираючи населені пункти в рівень з землею керованими авіабомбами.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні перевищили 1,2 мільйона у живій силі. Лише за останню добу ЗСУ ліквідувати 1130 окупантів та знищили три танки.