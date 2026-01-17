Росіяни штурмують Гуляйполе і Оріхів: окупанти підтягують десант і криють авіацією

Армія РФ штурмує Гуляйполе та Оріхів

Реклама

Ситуація на південному напрямку фронту залишається напруженою. Ворог намагається прорвати українську оборону та кидає у бій нові сили, зокрема елітні десантні підрозділи. найскладніша ситуація зараз склалася біля Гуляйполя.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Еліта замість «гарматного м’яса»

За словами речника, розвідка зафіксувала перекидання російських десантників на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Причина такого маневру прозаїчна — попередні штурмові групи були фактично знищені українськими захисниками.

Реклама

«Це свідчить про великий рівень втрат РФ на цих напрямках», — зазначив Волошин.

31 бій за добу

Гуляйпільський напрямок зараз є одним із найскладніших. Лише за минулу добу на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках загалом відбулося близько 50 бойових зіткнень. Левова частка з них — 31 бій — припала саме на Гуляйполе.

«Противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів», — уточнив військовий.

Окрім піхотних штурмів, окупанти активно застосовують авіацію, стираючи населені пункти в рівень з землею керованими авіабомбами.

Реклама

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні перевищили 1,2 мільйона у живій силі. Лише за останню добу ЗСУ ліквідувати 1130 окупантів та знищили три танки.