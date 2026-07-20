Росіяни штурмують Костянтинівку: Сирський повідомив про нові рішення командування

Сирський прибув на Костянтинівський напрямок

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що поїхав на Костянтинівський напрямок. На місці Сирський заслухав доповіді командирів бойових бригад і підрозділів та зазначив, що «дрони йдуть першими».

Про це Сирський написав у себе на сторінці у Facebook.

Сирський поїхав на Костянтинівський напрямок: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у районі ведення бойових дій заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, а також командирів бойових бригад і підрозділів. На спільній нараді проаналізували оперативну обстановку та оцінили поточний стан справ у забезпеченні.

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Основну увагу, за словами Сирського, приділили нарощуванню використання дронів усіх типів.

«Головний акцент — на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язково йдуть першими — і для виявлення противника, і для його ураження.», — пише Сирський.

Окрім цього, Сирський повідомив, що детально ознайомився із ситуацією в Костянтинівці. Він додав, що разом із командуваннями розробив можливі варіанти протидії потенційним новим викликам на цьому напрямку.

За словами головнокомандувача, Костянтинівський напрямок наразі залишається одним із найгарячіших уздовж усієї лінії фронту. Росіяни здійснюють у середньому до 20 атак щодня та не залишають спроб інфільтруватися вглиб міста.

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За даними розвідки, в Костянтинівці загарбники накопичили до 145 осіб. У відповідь підрозділи Сил оборони проводять контрдиверсії, шукають та ліквідують російську піхоту й вогневі позиції.

За 18 квітня росіяни втратили 21 військового в районі Костянтинівки. ЗСУ вдалося вразити шість укриттів ворога.

«Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо», — зазначив головнокомандувач.

Водночас під час перебування на Костянтинівському напрямку Сирський не прокоментував можливе потрапляння у полон бійців, які штурмували центр міста та демонстрували прапор з його портретом.

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У «Скелі» прокоментували, чи потрапили українські бійці у полон в Костянтинівці

Нагадаємо, військове командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відреагувало на поширені російськими ресурсами відео з українськими бійцями, які могли потрапити у полон після зачистки центру Костянтинівки та встановлення там державного прапора.

У підрозділі зазначили, що наразі триває з’ясування всіх обставин події. Попри це, під час тих самих запеклих боїв українським військовим також вдалося захопити двох російських окупантів.

У полку підкреслили, що демонстрація військовополонених є елементом інформаційної війни і не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку підрозділу.

Командування «Скелі» додало, що головне — бійці залишилися живими, і полк зробить усе можливе для їхнього якнайшвидшого повернення додому.

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