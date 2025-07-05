Росіяни штурмують Сумщину малими групами: в ДПСУ відповіли, чи є загроза прориву оборони

ДПСУ стримує ворога у прикордонні Сумщини / © УНІАН

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Російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» — зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Стримування ворога на Сумщині

«Якщо говорити про всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це близько 550 км, то тільки на такому невеличкому відтинку, в межах Хотінської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп,» — сказав Демченко.

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Він додав, що, попри це, така тактика не приносить окупантам бажаних результатів. Ворог не може просунутися вглиб української території або захопити прикордонні райони.

Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українським силам вдалося стримати та зупинити противника. Наші військові активно відповідають вогнем та завдають окупантам значних втрат — щодня це десятки вбитих та поранених.

«І це тільки результати в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, які також тут знаходяться разом з підрозділами Збройних сил України», — підкреслив Демченко.

Обстріли та терор мирних жителів

На інших ділянках кордону Сумської області ворог продовжує обстріли. Російські військові використовують артилерію, міномети, а також авіацію. Вони б’ють не лише по позиціях українських захисників, а й цілеспрямовано по населених пунктах.

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«Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо нищиться інфраструктура міст та сіл, є й загиблі і поранені серед людей, які перебувають у прикордонні», — зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, втрати російської окупаційної армії у війні в Україні змушують Кремль шукати нові можливості для розширення агресії, залучаючи союзників. На думку експерта, Путін може використати спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» для розширення агресії проти України.