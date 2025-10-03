Росіяни штурмують Зелений Гай: аналітики пояснили, до чого готується ворог

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На Покровському напрямку в районі села Зелений Гай Волноваського району Донецької області тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє український інформаційний ресурс DeepState.

За даними оглядачів, російські війська протягом тривалого часу намагаються закріпитися у селі, проте воно й досі перебуває в так званій «сірій зоні».

Українські сили регулярно здійснюють зачистки населеного пункту.

Аналітики зазначають, що для росіян село має стратегічне значення як проміжна позиція перед адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей, а також перед селом Іванівка, на якому ворог останнім часом зосереджує увагу.

Крім того, за даними експертів, ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Вербового, Білої Гори та Шандриголового.

Раніше стало відомо, що Росія передислоковує підрозділи з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій. Також ворог намагається прорвати оборону на Добропільсько–Покровському напрямку, не шкодуючи особового складу, бої супроводжуються штурмовими діями, інфільтраціями та пожежами.