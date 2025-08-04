Росіяни намагалися прорвати кордон на Харківщині: чим усе закінчилося

Харківщина / © ТСН.ua

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Зранку 4 серпня російська пропаганда повідомила, буцімто армія РФ захопила КПП «Гоптівка». Це неправдива інформація.

Про це повідомив голова Дергачівської МВА В’ячеслав Здоренко.

Новина починає набувати суспільного резонансу, тож влада прокоментувала дані.

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«Окупанти дійсно здійснила штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії», — сказав він.

Посадовець наголосив: КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб підготувати умови наступу на Куп’янськ Харківської області.

Речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин зазначив, що логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл обмежені. На західний берег Осколу на цей момент росіяни можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння.

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«У них були спроби наводити через Оскіл понтонні переправи, але щоразу наша аеророзвідка таку техніку виявляла і знищувала. Тому логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл вкрай обмежені», — додав він.