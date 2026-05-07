Росіяни скидають на Сумщині "небезпечні гроші": що робити мешканцям (фото, відео)

Мешканці Сум зранку 7 травня зіткнулися з черговою провокацією російських окупантів. Ворожі безпілотники розкидали в різних районах міста підроблені купюри номіналом 200 гривень. Проте за привабливим виглядом грошей ховається серйозна загроза.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У ГУНП в Сумській області підтвердили інцидент. Правоохоронці зазначають, що цього разу провокація була спрямована саме на обласний центр.

«Листівки та фейкові гроші розкинули тільки у Сумах», — повідомили у поліції Сумщини.

Це не перший випадок, коли Росія використовує безпілотники для розповсюдження подібної пропаганди та фальшивок. Раніше аналогічні «грошові опади» вже спостерігалися у 2025 та 2026 роках. Окупанти скидали подібні листівки на Глухів, Шостку, Велику Писарівку та самі Суми.

Правоохоронці наголошують, що такі предмети є потенційно небезпечними. Головна загроза криється не в самому папері, а в цифрових пастках, які зашифровані в графічних кодах.

«Переходити за цими QR-кодами не можна, краще взагалі не чіпати невідомі предмети», — наголошують у поліції.

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки:

У разі виявлення підозрілих листівок або фальшивих грошей не піднімайте їх.

Не скануйте QR-коди та не переходьте за посиланнями.

Негайно повідомляйте про знахідку за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, російські війська атакували Суми безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено будівлю дитячого садка та виникла пожежа. На місці удару рятувальники виявили тіло жінки — загиблою виявилася охоронниця закладу.

Також повідомлялося про двох постраждалих жінок, яких госпіталізували. У поліції зазначили, що правоохоронці евакуювали людей із небезпечної території, а на місці працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.

