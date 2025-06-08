Росіяни скинули 5 авіабомб на Харківщині: є загиблі та поранені

У селіщі Слатине Дергачівської громади пошкоджені щонайменше 10 будинків

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Вранці неділі, 8 червня, російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади на Харківщині. Щонайменше один чоловік загинув, ще один дістав важкі поранення.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

«О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб — 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови», — йдеться у повідомлені.

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За інформацією Задренка, у Козачій Лопані КАБ влучив прямо в приватний будинок, де перебували 70-літній батько з 47-річним сином. Літній чоловік загинув від отриманих травм, а його син госпіталізований з серйозними пораненнями.

У селищі Слатине ворожі бомби пошкодили щонайменше 10 будинків. Також пошкоджена лінія електропередачі, яка живила половину населеного пункту. Попри зусилля всіх відповідних служб мешканці Слатиного досі залишаються без світла.

«Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків», — зазначив В’ячеслав Задоренко.

Нагадаємо, Для відбиття повітряних атак Росії українська армія залучає незвичних помічників. Добровольчі підрозділи стали невід’ємною частиною української ППО. Вони ночами чергують із пошуковими прожекторами та старими кулеметами, рятуючи небо над Києвом.

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