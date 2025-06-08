Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Реклама

Літній наступ російських окупантів уже розпочався. Наразі на Сумському напрямку перебувають близько 60 тисяч військових.

Про це в етері «Українського радіо» повідомив військовий та очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, на Сумщині були сконцентровані кращі російські сили: десантники, морська піхота, 155 бригада морської піхоти, яку неодноразово били ЗСУ, кримська 810, де багато разів оновлювався особовий склад.

Реклама

«Вони мають краще озброєння, озброюються першочергово під час перерозподілу зброї, техніки, першочергово отримують поповнення. Вони достатньо боєздатні, але не унікальні», — зазначив військовий.

«На Сумщині ми сковуємо ті сили противника, які б він міг чи хотів застосувати на інших напрямках», — сказав Тимочко.

Щодо планів окупантів на рахунок Сум, то військовий розповів, що російський диктатор Володимир Путін хоче щонайменше тримати під вогневим контролем якийсь обласний центр, щоб показати, що російська армія спроможна виконувати стратегічні завдання.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська нещодавно просунулися в північних районах Сумської області, активізувавши атаки поблизу прикордонних населених пунктів.

Реклама

Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області і захопили село Водолаги.

З посиланням на українських військових в ISW кажуть, що росіяни змінили тактику та здійснюють піхотні атаки загонами чисельністю приблизно від восьми до десяти осіб, ві той час як раніше намагалися просуватися дрібнішими групами, по чотири бійця.