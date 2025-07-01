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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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5906
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1 хв

Росіяни стратили українського військовополоненого, прив’язавши до мотоцикла: чутливі кадри

Мережею поширюється відео ймовірної страти українського воїна. Кадри, де тіло тягнуть мотоциклом, викликають жах та обурення жорстокістю російських загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Укрінформ

У Мережі 1 липня опублікували відео ймовірної страти українського військовослужбовця.

Кадри із безпілотника поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер+».

Зазначається, що тіло українського захисника прив’язали до мотоцикла. Протягнули дорогою. Увесь процес зафіксовано на камеру.

Наразі офіційних коментарів від ЗСУ та правоохоронців немає.

Обережно! Чутливі кадри

Жахливі кадри страти бійця СОУ / © скриншот з відео

Жахливі кадри страти бійця СОУ / © скриншот з відео

Також невідомо, був український воїн живим чи мертвим на момент вчинення звірства російськими окупантами.

Воєнний журналіст та чинний військовослужбовець Юрій Бутусов прокоментував це жахливе відео у Telegram.

«Телеграм-канал „Говорять Снайпер“ оприлюднив кадри страти українського захисника. Окупанти привʼязали бійця СОУ до мотоцикла і протягнули по дорозі. Цікаво, чому досі набрали до рота води і жодним чином не реагують на подібні факти такі ефективні організації як ООН, „Червоний Хрест“, Amnesty International?» — написав він.

Раніше ми писали про те, як 36-річний російський окупант Сергій Тужилов особисто здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна на Вовчанському агрегатному заводі.

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