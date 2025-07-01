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- Категорія
- Війна
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Росіяни стратили українського військовополоненого, прив’язавши до мотоцикла: чутливі кадри
Мережею поширюється відео ймовірної страти українського воїна. Кадри, де тіло тягнуть мотоциклом, викликають жах та обурення жорстокістю російських загарбників.
У Мережі 1 липня опублікували відео ймовірної страти українського військовослужбовця.
Кадри із безпілотника поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер+».
Зазначається, що тіло українського захисника прив’язали до мотоцикла. Протягнули дорогою. Увесь процес зафіксовано на камеру.
Наразі офіційних коментарів від ЗСУ та правоохоронців немає.
Обережно! Чутливі кадри
Також невідомо, був український воїн живим чи мертвим на момент вчинення звірства російськими окупантами.
Воєнний журналіст та чинний військовослужбовець Юрій Бутусов прокоментував це жахливе відео у Telegram.
«Телеграм-канал „Говорять Снайпер“ оприлюднив кадри страти українського захисника. Окупанти привʼязали бійця СОУ до мотоцикла і протягнули по дорозі. Цікаво, чому досі набрали до рота води і жодним чином не реагують на подібні факти такі ефективні організації як ООН, „Червоний Хрест“, Amnesty International?» — написав він.
Раніше ми писали про те, як 36-річний російський окупант Сергій Тужилов особисто здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна на Вовчанському агрегатному заводі.