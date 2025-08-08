Росіяни стрімко наближаються одразу до двох міст: в ISW попередили про небезпеку для України

Дрони змінили перебіг війни / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Навесні цього року російські загарбницькі війська покращили свою здатність перекривати українські лінії постачання в лісистій місцевості. Зокрема, йдеться про Сріблянський ліс у напрямку Лимана та Сіверська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«Російські оптоволоконні БпЛА все частіше позбавляють українські війська можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами, які раніше були захищені від російських дронів FPV завдяки лісовому покриву», — йдеться у звіті ISW.

Крім цього, аналітики зазначають, що росіяни активно завдають ракетних ударів по українських полігонах у ближньому тилу за допомогою вдосконалених розвідувальних БпЛА.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України стала несподіваною демонстрацією революційної ролі безпілотних літальних апаратів на сучасному полі бою.

«Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією й Україною, яку ми намагаємося зупинити, то побачите, що це — війна безпілотників», — зазначив Трамп.