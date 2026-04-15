Росіяни створили "зону смерті" біля Мирнограда: що там відбувається (мапа)

Російські війська встановили щільний дроновий контроль над територією в радіусі 20 кілометрів від центру Мирнограда, створюючи так звану «kill-zone». Росіяни атакують будь-які рухомі цілі, що критично ускладнює пересування та логістику в цьому районі.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого», — зазначають аналітики.

Повідомляється, що на південних підступах до Мирнограда противник продовжує зосереджувати значні сили піхоти та техніки. Це стало можливим через обмежену здатність українських операторів безпілотників вражати цілі на цій ділянці.

Крім того, ворог підтягнув до південних околиць ствольну артилерію. Наразі ці ресурси використовуються для посилення тиску на північну частину Мирнограда з метою захоплення міста та навколишньої агломерації.

Водночас росіяни продовжують тиснути з боку Покровська в напрямку Гришиного, майже повністю окупувавши цей населений пункт. Крім того, аналітики постійно фіксують спроби інфільтрації груп противника в районах Новоолександрівки та Василівки.

Ситуація в районі Мирнограду та Покровська 15 квітня 2026. / © t.me/DeepStateUA

Постійне спостереження та ураження засобами БпЛА з боку РФ унеможливлює безпечні дії в радіусі 20 км від Мирнограда. Одночасно з дроновим контролем росіяни намагаються витіснити Сили оборони з займаних позицій, використовуючи тактику поступового «затягування» піхоти в населені пункти.

