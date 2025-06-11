Нові швидкісні дрони атакували Київ: що відомо про "Герань-3"

Росія випробовує у бойових умовах нову розробку — безпілотник типу «Шахед» з реактивним двигуном / © ТСН.ua

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Під час однієї з останніх повітряних атак на Київ, російські окупаційні війська, ймовірно, вперше застосували новітній реактивний безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, цей дрон є модифікацією іранського «Шахеда», але може бути російською версією, відомою як «Герань-3». Використання такого типу зброї пояснює нехарактерний свист, який чули жителі столиці під час нальоту.

Про це повідомляє портал Defence Express з посиланням на аналіз фрагментів збитого дрона.

Новий звук у небі: докази реактивного двигуна

Серед уламків знищеного над Києвом дрона, який візуально нагадував «Шахед», фахівці виявили малогабаритний реактивний двигун. Саме він створював непритаманний звичайним «Шахедам» шум, що насторожив киян. Хоча залишки апарату сильно фрагментовані, що ускладнює точну ідентифікацію, знайдений двигун підтверджує, що Росія вдалася до використання реактивної технології.

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Крім двигуна, на місці падіння було знайдено авіаційний блок, який, як виявилося, має спільні елементи з оригінальною конструкцією Shahed-136 та його російської версії «Герань-2». Цей блок відповідає за завантаження польотного завдання та керування системами дрона. Такий факт вказує на високу ймовірність того, що новий реактивний БПЛА є або оригінальним іранським Shahed-238, або ж його модифікацією, зібраною в РФ з використанням іранських компонентів та систем програмування.

Попередження розвідки та характеристики «Герані-3»

Ще у січні 2024 року з’являлися повідомлення про можливе використання Росією реактивного «Шахеда» для ударів по Україні, проте тоді Командування Повітряних сил не змогло підтвердити ці дані через недостатність уламків. Однак цього разу наявність двигуна та знайденого блоку авіоніки дає чіткіше уявлення.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у лютому 2025 року вже попереджало про налагодження в Росії виробництва аналога реактивного дрона-камікадзе Shahed-238 під назвою «Герань-3». За даними ГУР, цей дрон здатен розвивати швидкість до 550-600 км/год завдяки іранському малогабаритному двигуну Tolou-10/13, що є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.

Таким чином, остання атака на Київ, вірогідно, підтверджує перехід Росії до використання більш швидкісних та небезпечних ударних БПЛА, що створює нові виклики для української протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, Росія застосовує більш руйнівні «Шахеди». Нові бойові частини російських безпілотників мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг.