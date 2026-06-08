Росіяни тікають з Кінбурнської коси: в “АТЕШ” назвали причину

Кінбурнська коса (ілюстративне фото) / © instagram.com/nikvesti

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Російські війська почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Причиною стала зупинка постачання та зростання втрат серед окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ” із посиланням на свого агента у штабі угруповання військ РФ “Днепр”.

За даними руху, дії Сил оборони України з перерізання маршрутів постачання змусили російські підрозділи терміново евакуюватися з Кінбурнської коси.

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Зокрема, позиції залишають підрозділи 337-го полку. За інформацією “АТЕШ”, постачання для них фактично зупинилося: окупанти більше не отримують боєприпаси, пальне та продовольство.

Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводять від берегової лінії — з північної та західної частин коси.

У русі також зазначають, що російські вогневі групи не справляються зі збиттям українських безпілотників, через що втрати окупантів продовжують зростати.

Ситуацію для росіян ускладнило й те, що частину військових раніше перекинули на Запорізький напрямок. Після цього підрозділи, які залишилися на косі, фактично втратили боєздатність, а переукомплектування не проводилося.

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За даними “АТЕШ”, російське командування змушене знімати людей з одних позицій і перекидати на інші. На Кінбурнській косі залишаються лише рештки підрозділів, які вже не здатні повноцінно утримувати оборону.

У партизанському русі заявляють, що логістична система окупантів на цій ділянці остаточно зруйнована.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, весняна наступальна кампанія російських військ не дала окупантам очікуваних результатів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що травень став для армії РФ особливо невдалим, а нинішні втрати ворога в особовому складі й техніці можна порівняти з періодом російського відступу 2022 року.

Додатковим ударом по можливостях окупантів став так званий “логістичний локдаун”. Сили оборони України посилюють удари по системах забезпечення, знищують вузли зв’язку та ретранслятори, ускладнюючи росіянам постачання і координацію дій на фронті.

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Проблеми з логістикою та зв’язком визнають навіть російські військкори. Вони попереджають, що без стабільного забезпечення окупаційні війська можуть втратити здатність не лише наступати, а й утримувати оборону на окремих ділянках.

Водночас в Україні триває посилення антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. За словами міністра оборони Михайла Федорова, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 км нових захисних конструкцій для захисту доріг від атак російських безпілотників.

Крім того, на пошкоджених ділянках відновили майже 38 км зруйнованого захисту. Паралельно тривають роботи з відновлення дорожньої інфраструктури: за місяць дорожники відремонтували 115,5 км автошляхів, важливих для стабільної роботи логістичних напрямків.

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