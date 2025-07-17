Росіяни тиснуть на Покровськ і Мирноград: що задумав ворог на Донеччині

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою. Російські війська посилили тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, намагаючись просунутися на цьому напрямку без втрат, яких вони зазнавали в Бахмуті чи Авдіївці.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі Radio NV.

«Наразі росіяни зосередили основні сили для наступу між Покровським та Костянтинівським напрямками. І там ситуація надзвичайно складна», — сказав він.

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За його словами, Новопавлівський напрямок, на якому також фіксується активність окупантів, не становить критичної загрози.

«Чому я спокійно до цього ставлюсь — тому що противник створює там такий собі захисний бар’єр. Їхнє завдання — вийти та закріпитися на берегах річки Солона, щоб створити буферну зону на цьому напрямку. Чи будуть вони лізти далі — сказати важко», — пояснив Грабський.

Він наголосив, що українська армія не може забезпечити рівномірну щільність військ на всій лінії фронту через нестачу особового складу. Це дозволяє противнику створювати локальні прориви.

«Противник сковує наші війська на лінії фронту. Наші логістичні комунікації, які забезпечують Покровсько-Мирноградську агломерацію, перебувають під ударами ворожих дронів. Це серйозно ускладнює питання забезпечення наших військ, які ведуть там оборону», — зауважив експерт.

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Також він звернув увагу на зміну тактики росіян. Якщо під Бахмутом були запеклі вуличні бої з великими втратами, то тепер ворог намагається уникати такого сценарію.

«Є побоювання, що противник хоче зіграти в таку ж саму гру в районі Покровська та Мирнограда. Але він розуміє, що ця агломерація більша за Бахмутську. Тож вв’язуватись у вуличні бої для нього критично не вигідно. Це буде просто кривава м’ясорубка з обох сторін», — заявив Грабський.

Він додав: «Якщо в нас особливо немає вибору — ми маємо триматися. То для росіян це означає втрату темпу наступу. Яким би повільним він не був, він все ж таки спостерігається».

Нагадаємо, російські війська досягли тактичного просування на східному напрямку Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Це перша зміна лінії фронту в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

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Як свідчать геолокаційні відео, оприлюднені 14 липня, окупанти змогли закріпитися на ділянці, яка тривалий час залишалася відносно стабільною. Аналітики зазначають, що російська активність у цьому районі зросла ще у травні 2025 року, а до самого населеного пункту війська РФ просунулися наприкінці червня.