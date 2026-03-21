Окупанти посилюють тиск на українські позиції на Слов’янському, Покровському та Краматорському напрямках.

Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними експертів, нещодавно армія країни-агресора просунулася в селі Різниківка на Слов’янському напрямку, в районах населених пунктів Новомаркове на Краматорському напрямку та біля міста Покровськ, де тривають бої.

«Загарбники також прагнуть знову окупувати місто Лиман, яке є важливим залізничним хабом, щоб потім рухатися в напрямку Слов’янська. Російські малі піхотні групи не припиняють спроб просочитися на околиці Костянтинівки», — йдеться у повідомленні.

На півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

Ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке, прагне захопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя. Українські сили ефективно відбивають штурми, знищуючи техніку і живу силу, зокрема за допомогою дронів і мінування.

ЗСУ просунулися в окремих районах Костянтинівки-Дружківки й стримують ворожий наступ. Присутність українських сил у Часовому Яру ускладнює росіянам спроби оточення. Ворог продовжує атаки, але без результатів.

Росіяни намагаються наступати на Покровському напрямку, однак без підтверджених успіхів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.