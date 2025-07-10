Росіяни у червні убили найбільшу кількість цивільних українців від початку великої війни / © Associated Press

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Червень 2025 року став найкривавішим місяцем для цивільного населення України за останні три роки: 232 людини загинули та 1343 отримали поранення.

Про це йдеться у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), оприлюдненій сьогодні.

Згідно зі звітом, у червні Російська Федерація вдесятеро збільшила кількість ракетних ударів та атак дронами порівняно з червнем 2024 року. Практично жоден регіон України не був у безпеці — жертви зафіксовані щонайменше у 16 областях та в Києві.

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«Страждання, яких ми не бачили три роки»

«Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили вже більше трьох років», — заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Вона підкреслила, що зростання кількості ракетних ударів дальнього радіусу дії та атак безпілотників призвело до ще більшої кількості смертей та руйнувань у віддалених від лінії фронту районах.

Липень також не приніс полегшення. Під час нічної атаки 10 липня, спрямованої переважно на Київ, російські війська застосували 397 дронів-камікадзе «Шахед» та дронів-приманок, а також 18 потужних ракет. Унаслідок цього двоє людей загинули та щонайменше 16 отримали поранення в столиці.

«Діти ночують не в ліжках, а в коридорах, підвалах чи ванних кімнатах, затуляючи вуха руками, щоб не чути звуки сирен і вибухів. Такий досвід залишає глибокі психологічні травми», — наголосила Даніель Белль.

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Зростання жертв і зміна тактики

Статистика червня підтверджує загальну негативну тенденцію: у першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (4381 жертва). Кількість загиблих зросла на 17%, а поранених — на 64%.

Основними чинниками різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення є застосування Росією потужних ракет дальнього радіусу дії та безпілотників по міських районах, підвищена руйнівна сила цих боєприпасів, а також зростаюча кількість атак. Крім того, дедалі ширше використання безпілотників ближнього радіусу дії має фатальні наслідки для громад, розташованих поблизу лінії фронту.

«У багатьох регіонах щоденне життя зводиться до постійного пошуку укриття. Під час масованих обстрілів люди годинами залишаються в укриттях, а коли виходять, часто бачать, що їхні домівки чи робочі місця були пошкоджені або повністю зруйновані. Цей цикл пошуку укриття і зазнання втрат перетворився на сувору буденність для багатьох громад», — зазначила Даніель Белль.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року ММПЛУ задокументувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільного населення, зокрема 716 дітей, а також 34 115 поранених цивільних осіб, у тому числі 2173 дитини.

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Нагадаємо, масовані обстріли певних українських міст, ймовірно, здійснюватимуться Росією найближчим часом з інтервалом у 4 дні, а Києва — з проміжком тиждень-півтора.