Росіяни просочуються до Костянтинівки / © Associated Press

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Російські окупаційні війська увійшли до Костянтинівки Донецької області. Місто є важливим елементом українського оборонного «поясу фортець» на Донбасі. Наразі Костянтинівка фактично опинилася у «сірій зоні». Жодна зі сторін повністю не контролює місто.

Про це повідомляє The Telegraph.

Росіяни інфільтрувалися до Костянтинівки: що буде далі

Про просочення росіян до міста повідомляють українські військові. У Міноборони РФ заявляють про «інтенсифікацію дій» на південному заході міста та спроби оточення українських підрозділів. Російські окупанти просуваються з півдня, їх помітили на північних околицях Костянтинівки.

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Ворог застосовує тактику, подібну до захоплення Покровська у 2025 році — обходить місто з флангів, щоб перерізати логістичні шляхи. Якщо росіянам вдасться прорватися на цьому напрямку, це відкриє для ворога шлях до Краматорська та Слов’янська — останніх великих опорних пунктів ЗСУ на півночі Донеччини.

За даними розвідки, російське командування пообіцяло Володимиру Путіну захопити ці міста до кінця року. Ситуація в місті залишається критичною. Українські військові кажуть, що в міських умовах ворога дуже важко витиснути.

Україна офіційно заперечує загрозу повного оточення міста. Командир 19-го корпусу ЗСУ, бригадний генерал Олександр Бакулін, запевнив, що ситуація залишається контрольованою, а у ворога немає успіхів. Водночас він підтвердив присутність близько 130 російських військових у Костянтинівці.

Фото: DeepStateMap

Наразі у Костянтинівці залишаються близько 2 тисяч цивільних. Місто повністю відрізане від гуманітарної допомоги та екстрених служб.

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Костянтинівка разом зі Слов’янськом, Краматорськом та Дружківкою утворює лінію оборони на півночі Донецької області. Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що за нинішніх темпів просування повне захоплення Донеччини може зайняти у Росії ще щонайменше два роки.

Експерт з російської історії, доктор Шейн О’Рурк з Університету Йорка, вважає, що доля міста наразі не визначена.

«Здається, що місто зараз висить на волосині, але ми вже були в такому становищі з багатьма іншими містами. Росіяни мають звичку стверджувати, що міста пали задовго до цього».

Падіння Костянтинівки дасть Путіну довгоочікуване відчуття успіхів на фронті, адже захоплення всієї Донеччини залишається головною ціллю РФ ще з 2022 року.

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Активізація боїв у Костянтинівці відбувається на тлі відносної стагнації на інших ділянках фронту. Цьогоріч ЗСУ відбивають більше територій, ніж втрачають.

Костянтинівка: останні новини

Нагадаємо, ситуація на фронті в Донецькій області залишається вкрай напруженою. Військовий аналітик Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець оприлюднив песимістичний прогноз, за яким у червні-липні Сили оборони України можуть бути змушені залишити Костянтинівку.

Складну ситуацію навколо міста підтверджують і в Інституті вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри фіксують спроби російських окупантів закріпитися на околицях Костянтинівки, де наразі тривають запеклі бої. Для російських військ захоплення Костянтинівки є стратегічно важливим завданням, оскільки місто є «воротами» до інших населених пунктів «поясу фортець» Донеччини.

Втрата Костянтинівки може значно пришвидшити просування росіян на Донеччині та суттєво ускладнити становище українських сил на інших ділянках фронту.

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Окупанти зосередили значні сили на захопленні Костянтинівки і перетворили її на головну ціль зараз. Штурми проводять дві великі тактичні групи противника — «Бахмут» і «Дзержинськ».

Тактична група «Бахмут» просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, увійшла в північно-східну частину Костянтинівки та просунулася вздовж траси Покровськ — Бахмут. Водночас група «Дзержинськ» наступає з боку Іллінівки та вже здійснила тактичний прорив у західній частині міста.

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