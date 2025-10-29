Росіяни в Мирнограді: угруповання "Схід" уточнило ситуацію

Мирноград / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Гучна заява про Мирноград виявилась обмовкою. Речник ОСУВ «Схід» переплутав місто з Покровськом під час прямого ефіру. Сили оборони надали офіційне уточнення щодо ситуації в місті.

Про це вони написали на офіційній сторінці.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Схід» виступили з терміновим уточненням щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Військові категорично заявили: ворог у місті не перебуває.

Наголошується, що ситуація як у самому Мирнограді, так і на його околицях, залишається повністю контрольованою Силами оборони України.

Причиною непорозуміння стала заява речника угруповання, зроблена напередодні в ефірі Національного телемарафону. Як пояснили у командуванні, спікер «обмовився».

Насправді, коментуючи ситуацію, речник мав на увазі бойові дії та ситуацію в районі Покровська, а не Мирнограда.

Нагадаємо, що попри заяви Росії, Покровськ наразі не перебуває в оточенні, проте ризик його втрати у листопаді суттєво зріс. Російські війська діють південніше залізниці, що ділить місто, і збільшують присутність піхотних груп, а околиці Мирнограда також опиняються під впливом окупантів.