- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни в Мирнограді: угруповання "Схід" уточнило ситуацію
В ОСУВ «Схід» офіційно спростували дезінформацію щодо Мирнограда.
Гучна заява про Мирноград виявилась обмовкою. Речник ОСУВ «Схід» переплутав місто з Покровськом під час прямого ефіру. Сили оборони надали офіційне уточнення щодо ситуації в місті.
Про це вони написали на офіційній сторінці.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Схід» виступили з терміновим уточненням щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Військові категорично заявили: ворог у місті не перебуває.
Наголошується, що ситуація як у самому Мирнограді, так і на його околицях, залишається повністю контрольованою Силами оборони України.
Причиною непорозуміння стала заява речника угруповання, зроблена напередодні в ефірі Національного телемарафону. Як пояснили у командуванні, спікер «обмовився».
Насправді, коментуючи ситуацію, речник мав на увазі бойові дії та ситуацію в районі Покровська, а не Мирнограда.
Нагадаємо, що попри заяви Росії, Покровськ наразі не перебуває в оточенні, проте ризик його втрати у листопаді суттєво зріс. Російські війська діють південніше залізниці, що ділить місто, і збільшують присутність піхотних груп, а околиці Мирнограда також опиняються під впливом окупантів.