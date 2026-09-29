Росіяни в Олешках збивають дрони з їжею для цивільних: продукти забирають собі – ISW

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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Російські війська в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині перешкоджають доставці продовольства місцевим жителям, які опинилися у критичній гуманітарній ситуації. Зокрема, окупанти навмисно збивають українські дрони з їжею, а частину продуктів можуть забирати собі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на українську владу.

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Аналітики зазначають, що такі дії Росії можуть ще більше погіршити гуманітарну кризу в місті.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 25 вересня заявив, що жителі окупованих Олешок залишилися без нормального доступу до продуктів і змушені їсти траву та бур’яни.

За даними ISW, окупаційна влада припинила постачання продовольства та предметів першої необхідності до Олешок ще наприкінці грудня 2025 року, а навесні 2026-го фактично залишила місто сам на сам із гуманітарною кризою.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що українські сили від березня доставляють продукти до Олешок за допомогою безпілотників.

За його словами, російські військові навмисно збивають такі дрони, щоб місцеві жителі не могли отримати продовольство або щоб окупанти могли забрати його собі.

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В ISW наголошують, що Росія також не демонструє готовності співпрацювати з Україною чи міжнародними організаціями задля створення гуманітарного коридору або локального припинення вогню в районі Олешок.

Україна скинула в Олешки чотири тонни продуктів

Нещодавно українські військові провели одну з найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги до окупованого міста.

За допомогою дронів в Олешки скинули близько 4000 кг продуктів одразу на 100 визначених локацій.

До операції долучилися 30-й корпус морської піхоти, тактична група «Грім», 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен», підрозділ «Болгаричі» 11-ї бригади Нацгвардії, 34-й полк НГУ та 79-й прикордонний загін.

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ЗСУ системно використовують безпілотники для доставки їжі через Дніпро ще від березня.

Люди залишилися у фактичній блокаді

За даними української влади, в Олешках залишаються близько двох тисяч людей, серед них майже 50 дітей. Вони потерпають від нестачі їжі, питної води та електроенергії.

Очільниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко раніше повідомляла, що місто фактично опинилося у блокаді. Російські окупанти замінували можливі маршрути евакуації, а спроби людей залишити Олешки пішки вже закінчувалися загибеллю цивільних.

Раніше окремим групам вдавалося пройти 23–25 км через заміновані поля у напрямку Раденська, однак останнім часом такі маршрути стали практично непрохідними.

Журналіст Олег Батурін також повідомляв із посиланням на людей, які змогли виїхати з міста, що в Олешках уже фіксують випадки голодної смерті. Місцеві змушені збирати та варити бур’яни, оскільки купити продукти практично неможливо.

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