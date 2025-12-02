Росіяни в Покровську вже 120 днів: ISW про ситуацію в місті та шокувальні втрати загарбників

Покровськ. / © Getty Images

Армія РФ діє Покровську Донецької області понад 120 днів, але російські війська не захопили усе місто.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ 1 грудня повідомив, що загарбники загрузли в міських боях у Покровську, всупереч попереднім заявам військового та політичного керівництва Росії про те, що, мовляв, вони оточили українські війська в місті.

Корпус повідомив, що українські війська вбили 1221 російського солдата та поранили 545 в агломерації Покровська в листопаді 2025-го. Зокрема, 519 вбитих та 131 поранених лише в самому місті.

Таким чином, ISW продовжує оцінювати, що війська РФ зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення Покровська.

Окрім того, корпус повідомив, що українські війська зберігають основні та запасні маршрути ротації в Мирнограді та нещодавно провели ротацію військ у місті. Заяви корпусу вказують, що Сили оборони, ймовірно, зберігають здатність поповнювати запаси свої сил у цьому місті, незважаючи на блокування Росією українських наземних ліній зв'язку між Покровськом та Мирноградом.

“ISW не виявила доказів того, що російські війська завершили захоплення Покровська. Кремль, можливо, оголосив про захоплення Покровська передчасно 1 грудня — як і багатьох інших населених пунктів в Україні — в межах когнітивної війни з метою вплинути на перебіг американо-російських переговорів у Москві 2 грудня”, - констатують в ISW.

Покровськ. Мапа ISW.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що росіяни накопичують сили в Покровську, скориставшись щільним туманом, який тримався над містом. Такі погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: обмежена видимість позбавляє можливості ефективно виявляти та знищувати противника.

За даними DeepState, окупанти продовжують розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль у місті. Найбільше фіксацій росіян здійснюється в центральній і північній частинах міста, оскільки до південної літає все менше й менше екіпажів БпЛА.