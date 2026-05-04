Росіяни вбили подружжя: ворог вгатив дронами по церкві та ринку

Удар по Вільнянську

Росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Станом на 17:00 відомо про двох загиблих ы чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили по Вільнянську: є загиблі та поранені

Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару дронами по Вільнянську. Поцілили по території ринку та храму.

Внаслідок ударів дронів зазнали руйнувань ринкові павільйони. Також пошкоджено прилеглі будівлі.

«На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік ы 62-річна жінка», — пише Федоров.

Серед поранених відомо про 31-річного чоловіка, який є сином загиблого подружжя. У нього зафіксували поранення ніг. Чоловік перебуває під наглядом медиків.

Унаслідок атаки постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Зараз вони отримують допомогу медиків.

