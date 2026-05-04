Росіяни вбили подружжя: ворог вгатив дронами по церкві та ринку

Російські дрони атакували Вільнянськ у Запорізькій області, влучивши в ринок і храм. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Анастасія Грубрина
Удар по Вільнянську

Росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Станом на 17:00 відомо про двох загиблих ы чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили по Вільнянську: є загиблі та поранені

Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару дронами по Вільнянську. Поцілили по території ринку та храму.

Внаслідок ударів дронів зазнали руйнувань ринкові павільйони. Також пошкоджено прилеглі будівлі.

«На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік ы 62-річна жінка», — пише Федоров.

Серед поранених відомо про 31-річного чоловіка, який є сином загиблого подружжя. У нього зафіксували поранення ніг. Чоловік перебуває під наглядом медиків.

Унаслідок атаки постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Зараз вони отримують допомогу медиків.

Російські атаки: останні новини

Російські окупанти змінили пріоритети, зробивши паливну інфраструктуру України своєю ключовою ціллю. Останнім часом ворог масово атакує заправки та нафтобази не лише в Харкові, де лише за один день було уражено чотири АЗС, а й у Сумах, Дніпрі та інших прифронтових містах.

Експерти, зокрема директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, зазначають, що інтенсивність таких ударів суттєво зросла. Наразі єдиним дієвим заходом безпеки для громадян залишається негайний перехід в укриття під час повітряної тривоги.

