Росіяни вчепили на БТР прапори РФ та США для "штурму" на Запоріжжі: обурливі кадри

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Росіяни на БТР M113 з прапорами РФ та США начебто відправилися штурмувати Малу Токмачку у Запорізькій області. Вочевидь, росіяни вже вважають американців своїми «союзниками».

Про це написав очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на кадри росЗМІ.

Дата публікації 12:11, 18.08.25 Кількість переглядів 25 Росіяни катаються на БТР з прапорами РФ та США

За його словами, такий вигляд має логічний фінал всього абсурду Трампа.

Реклама

«І все це на офіційному каналі офіційної пропаганди від Russia Today. Немає слів», — зазначив Андрющенко.

Відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США, прокоментували й в ОПУ.

«Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство», — заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. У такий спосіб Кремль потім маніпулює на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Реклама

«Ворог направляє малі групи із російськими прапорами („двійки“) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують „захоплення“ території», — йдеться у повідомленні ГУР МО.