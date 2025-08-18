- Дата публікації
Росіяни вчепили на БТР прапори РФ та США для "штурму" на Запоріжжі: обурливі кадри
Пропагандисти РФ активно мусують відеоролик, на якому їхній БТР буцімто вирушив на штурм із прапором США.
Росіяни на БТР M113 з прапорами РФ та США начебто відправилися штурмувати Малу Токмачку у Запорізькій області. Вочевидь, росіяни вже вважають американців своїми «союзниками».
Про це написав очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на кадри росЗМІ.
За його словами, такий вигляд має логічний фінал всього абсурду Трампа.
«І все це на офіційному каналі офіційної пропаганди від Russia Today. Немає слів», — зазначив Андрющенко.
Відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США, прокоментували й в ОПУ.
«Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство», — заявив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. У такий спосіб Кремль потім маніпулює на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.
«Ворог направляє малі групи із російськими прапорами („двійки“) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують „захоплення“ території», — йдеться у повідомленні ГУР МО.