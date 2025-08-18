ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2321
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вчепили на БТР прапори РФ та США для "штурму" на Запоріжжі: обурливі кадри

Пропагандисти РФ активно мусують відеоролик, на якому їхній БТР буцімто вирушив на штурм із прапором США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Росіяни на БТР M113 з прапорами РФ та США начебто відправилися штурмувати Малу Токмачку у Запорізькій області. Вочевидь, росіяни вже вважають американців своїми «союзниками».

Про це написав очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на кадри росЗМІ.

За його словами, такий вигляд має логічний фінал всього абсурду Трампа.

«І все це на офіційному каналі офіційної пропаганди від Russia Today. Немає слів», — зазначив Андрющенко.

Відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США, прокоментували й в ОПУ.

«Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство», — заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. У такий спосіб Кремль потім маніпулює на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Ворог направляє малі групи із російськими прапорами („двійки“) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують „захоплення“ території», — йдеться у повідомленні ГУР МО.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie