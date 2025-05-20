- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 916
- Час на прочитання
- 2 хв
Росіяни вдаються до нової тактики на фронті: аналітик оцінив небезпеку
Мотоштурми стають основною тактикою росіян на фронті, але значних успіхів загарбники не мають.
Окупанти РФ через брак техніки змінили тактику по всій лінії фронту. Росіяни систематично застосовують мотоцикли під час наступальних операцій.
Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДOM.
Окрім того, російські солдати вдаються до застосування мотоциклів, аби уникнути ударів українських дронів. За словами Гетьмана, часто командування РФ відправляє погано навчених солдатів у мотоциклетні штурми, попри великі втрати.
“Перевага такої тактики в тому, що можна брати з собою більше бойового комплекту і важче озброєння. Адже на себе багато не навішаєш, якщо пішки йдеш. Гранатомет із собою не потягнеш, а на мотоциклі цілком можливо. Тобто це досить перспективна з точки зору атакувальних дій практика. Сили оборони України до неї теж готові”, - наголосив військовий експерт.
Мотоцикли баггі та велосипеди росіяни почали частіше застосовувати на лінії бойового зіткнення. Втім, окупанти не можуть отримати якусь суттєву перевагу.
Гетьман додав, що і ЗСУ використовують таку легку техніку, бо вона “дозволяє бути більш маневровним та менш уразливим”.
Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, росіяни просунулися у двох областях України - біля Лобкового, Березівки та Олександрополя.
Нагадаємо, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак заявив, що РФ підтягує елітні підрозділи до Часового Яру на Донеччині. Росіяни збільшили кількість мототехніки для атак у міській забудові та штурмують на флангах оборони міста.