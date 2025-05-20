Росіяни вдаються до нової тактики на фронті: аналітик оцінив небезпеку

Армія РФ. / © Associated Press

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Окупанти РФ через брак техніки змінили тактику по всій лінії фронту. Росіяни систематично застосовують мотоцикли під час наступальних операцій.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДOM.

Окрім того, російські солдати вдаються до застосування мотоциклів, аби уникнути ударів українських дронів. За словами Гетьмана, часто командування РФ відправляє погано навчених солдатів у мотоциклетні штурми, попри великі втрати.

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“Перевага такої тактики в тому, що можна брати з собою більше бойового комплекту і важче озброєння. Адже на себе багато не навішаєш, якщо пішки йдеш. Гранатомет із собою не потягнеш, а на мотоциклі цілком можливо. Тобто це досить перспективна з точки зору атакувальних дій практика. Сили оборони України до неї теж готові”, - наголосив військовий експерт.

Мотоцикли баггі та велосипеди росіяни почали частіше застосовувати на лінії бойового зіткнення. Втім, окупанти не можуть отримати якусь суттєву перевагу.

Гетьман додав, що і ЗСУ використовують таку легку техніку, бо вона “дозволяє бути більш маневровним та менш уразливим”.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, росіяни просунулися у двох областях України - біля Лобкового, Березівки та Олександрополя.

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Нагадаємо, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак заявив, що РФ підтягує елітні підрозділи до Часового Яру на Донеччині. Росіяни збільшили кількість мототехніки для атак у міській забудові та штурмують на флангах оборони міста.

Дата публікації 19:02, 02.05.25 Кількість переглядів 4 Ексклюзивне включення ТСН з самого пекла! Вони стримують окупацію Запоріжжя!