Росіяни вдарили авіабомбою по ТЕЦ великого міста: люди можуть залишитися без опалення

Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ / © Крымский ветер

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Російські загарбники завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській ТЕЦ, яка входить до групи «Нафтогаз». Унаслідок ворожої атаки ключове джерело опалення для міста зазнало серйозних руйнувань.

Про це повідомили у компанії «Нафтогаз».

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Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ авіабомбою

Профільні фахівці зможуть повністю оцінити масштаб пошкоджень одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

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Цей енергетичний об’єкт є виключно цивільною інфраструктурою, головне призначення якої — обігрівати оселі містян.

Черговий обстріл станції не має жодного військового сенсу, адже це свідомий удар агресора по критичній інфраструктурі та цивільному населенню, пишуть у «Нафтогазі».

«Протягом 2026 року ТЕЦ уже зазнала десятків російських атак, однак сьогоднішній удар спричинив масштабні руйнування. Координуємо подальші дії з місцевою владою та відповідними службами», — зазначив в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

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