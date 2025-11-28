- Дата публікації
-
Росіяни вдарили керованою авіацією по Харківщині: є постраждалі
На Харківщині російська авіація вбила чол2овіка та поранила цивільних.
Сьогодні, 28 листопада, російські окупаційні війська завдали удару керованою авіацією по селу Шестакове Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення.
Про це повідомили у Національній поліції Україні.
За інформацією поліції, також постраждали дві жінки зі Старосалтівської громади, віком 52 та 61 рік. Обидві отримали вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу.
«Пошкоджено кілька приватних будинків, господарчі споруди, зайнялась пожежа. Поліцейські збирають докази та фіксують черговий злочин військових рф проти українців», — зазначили у поліції.
Нагадаємо, російські окупаційні війська активізували штурмові дії у Вовчанську. Вони намагаються обійти місто з флангів та через лісисту місцевість. Водночас на Куп’янському напрямку Сили оборони утримують позиції та проводять зачищення міста від диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Раніше повідомлялося, у листопаді у Покровському районі Донецької області російські окупанти взяли в полон українського військового. Окупанти побили його прикладом автомата та розстріляли.