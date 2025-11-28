ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили керованою авіацією по Харківщині: є постраждалі

На Харківщині російська авіація вбила чол2овіка та поранила цивільних.

завдали удару керованою авіацією по селу Шестакове Чугуївського району

Сьогодні, 28 листопада, російські окупаційні війська завдали удару керованою авіацією по селу Шестакове Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції Україні.

За інформацією поліції, також постраждали дві жінки зі Старосалтівської громади, віком 52 та 61 рік. Обидві отримали вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Росіяни завдали удару керованою авіацією по селу Шестакове Чугуївського району. / © Національна поліція України

«Пошкоджено кілька приватних будинків, господарчі споруди, зайнялась пожежа. Поліцейські збирають докази та фіксують черговий злочин військових рф проти українців», — зазначили у поліції.

Росіяни завдали удару керованою авіацією по селу Шестакове Чугуївського району. / © Національна поліція України

Нагадаємо, російські окупаційні війська активізували штурмові дії у Вовчанську. Вони намагаються обійти місто з флангів та через лісисту місцевість. Водночас на Куп’янському напрямку Сили оборони утримують позиції та проводять зачищення міста від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Раніше повідомлялося, у листопаді у Покровському районі Донецької області російські окупанти взяли в полон українського військового. Окупанти побили його прикладом автомата та розстріляли.

