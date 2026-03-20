Росіяни вдарили по авто з людьми під час евакуації: загинула жінка, є поранені

Війна в Україні, фото ілюстративне / © Associated Press

Уранці 20 березня російські війська атакували автомобіль із цивільними під час евакуації на Донеччині. Внаслідок удару загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомив у Facebook керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.

За його словами, під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж у селищі Олексієво-Дружківка. Російські окупанти вдарили по автомобілю безпілотником.

«Недобрий ранок на Донеччині. Наш евакуаційний екіпаж в Олексієво-Дружківці був атакований російським дроном. На жаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом», — написав він.

Наразі постраждалим надають необхідну допомогу, їх намагаються доставити до медичних закладів. Обставини атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня російські війська атакували Запорізький район. Внаслідок ударів загинула 30-річна жінка, ще двоє людей, серед яких дитина, отримали поранення.