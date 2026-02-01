ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2232
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, багато загиблих – подробиці трагедії (фото)

Російські війська атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині ударним безпілотником. Ворожий БПЛА потрапив поблизу службового автобуса одного із підприємств. Остаточно кількість жертв та постраждалих уточнюється, деталі обстрілу з'ясовуються.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Росіяни вдарили автобусом з шахтарями на Дніпропетровщині

Росіяни вдарили автобусом з шахтарями на Дніпропетровщині / © Telegram/Олексій Гончаренко

У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського БпЛА біля службового автобуса шахти “Тернівська” загинули 15 людей, ще 7 отримали поранення. Деталі інциденту уточнюються.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями / © ДСНС України

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями / © ДСНС України

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 15 людей. Ще щонайменше семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Остаточна кількість жертв та постраждалих уточнюється, деталі обстрілу з’ясовуються.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі росіяни завдали удару по пологовому будинку, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю медичного закладу, на одному з поверхів виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

Нагадаємо, зранку 1 лютого росіяни вдарили по Херсону. Поранення дістала жінка.

Раніше ми писали про те, що 29 січня російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя.

Дата публікації
Кількість переглядів
2232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie