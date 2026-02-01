Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, багато загиблих – подробиці трагедії (фото)

Росіяни вдарили автобусом з шахтарями на Дніпропетровщині / © Telegram/Олексій Гончаренко

У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського БпЛА біля службового автобуса шахти “Тернівська” загинули 15 людей, ще 7 отримали поранення. Деталі інциденту уточнюються.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями / © ДСНС України

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 15 людей. Ще щонайменше семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Остаточна кількість жертв та постраждалих уточнюється, деталі обстрілу з’ясовуються.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі росіяни завдали удару по пологовому будинку, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю медичного закладу, на одному з поверхів виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

Нагадаємо, зранку 1 лютого росіяни вдарили по Херсону. Поранення дістала жінка.

Раніше ми писали про те, що 29 січня російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя.