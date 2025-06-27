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- Війна
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Росіяни вдарили по енергосистемі однієї з областей України: мешканці залишилися без світла
Частина населених пунктів Херсонської області залишилася без електрики.
Напередодні Дня Конституції російська армія атакувала критичну інфраструктуру Херсонщини. Під обстріл потрапив один із ключових енергетичних обʼєктів регіону.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок атаки порушено електропостачання в кількох населених пунктах області. Влада закликає підготуватися до тривалих відключень світла.
«Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію», — йдеться в повідомленні.
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