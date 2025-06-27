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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни вдарили по енергосистемі однієї з областей України: мешканці залишилися без світла

Частина населених пунктів Херсонської області залишилася без електрики.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вимкнення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Напередодні Дня Конституції російська армія атакувала критичну інфраструктуру Херсонщини. Під обстріл потрапив один із ключових енергетичних обʼєктів регіону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки порушено електропостачання в кількох населених пунктах області. Влада закликає підготуватися до тривалих відключень світла.

«Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ знову вдарила ракетами по місту Самар.

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