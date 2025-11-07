Росіяни вдарили по Харківщині: є постраждалі

Війна (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Ввечері 7 листопада у Харківській області внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по селу Коротич постраждали четверо цивільних осіб. Усіх потерпілих госпіталізовано.

Про це повідомив начальник Харківськовї ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки травми отримали: дві жінки віком 56 та 39 років та двоє чоловіків віком 31 та 35 років. Усі четверо постраждалих наразі перебувають у лікарні.

Реклама

«На місці попрацюють підрозділи ДСНС та медики. Більш детальна інформація зʼясовується», — зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України.

Раніше повіддомлялося, що російські окупаційні війська не відмовляються від намірів захопити Покровськ, а їхня основна мета полягає у створенні умов для оточення міста. Противник користується перевагою у силах та засобах, щоб інфільтруватись у міську забудову.