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- Війна
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Росіяни атакували Конотоп: били з інтервалами навмисно, щоб нанести більше шкоди
На щастя, удар обійшовся без жертв та постраждалих.
У ніч проти 5 травня росіяни ударили по Конотопу, що на Сумщині.
Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін
Попередньо без жертв та постраждалих.
Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет.
Росіяни били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків.
В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури міста.
“Зранку буде працювати виїзний штаб з ліквідації наслідків прилетів. Всі, у кого помешкання зазнало пошкодження — зможете звернутися по допомогу”, — додав посадовець.