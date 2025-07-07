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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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109
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1 хв

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: є відключення світла

Російські військові атакували Сумщину. Частина району знеструмлена після удару по інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині (ілюстративне фото)

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині (ілюстративне фото)

Російська армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 7 липня, російські війська здійснили атаки на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові та Запоріжжі.

У Харкові безпілотники поцілили безпосередньо в будівлю обласного ТЦК, а в Запоріжжі удар прийшовся поблизу обласного військкомату.

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

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