Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: є відключення світла

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині (ілюстративне фото)

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Російська армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, 7 липня, російські війська здійснили атаки на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові та Запоріжжі.

У Харкові безпілотники поцілили безпосередньо в будівлю обласного ТЦК, а в Запоріжжі удар прийшовся поблизу обласного військкомату.

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих атак.