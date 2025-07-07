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- Війна
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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: є відключення світла
Російські військові атакували Сумщину. Частина району знеструмлена після удару по інфраструктурі.
Російська армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Наразі тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, 7 липня, російські війська здійснили атаки на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові та Запоріжжі.
У Харкові безпілотники поцілили безпосередньо в будівлю обласного ТЦК, а в Запоріжжі удар прийшовся поблизу обласного військкомату.
Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих атак.