Росіяни вдарили по маршрутці в центрі Херсона: що відомо

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

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Російські окупанти вчергове атакували цивільних українців у Херсоні. Сьогодні зранку ворог продовжив тероризувати мирних громадян, які намагалися пересуватися громадським транспортом. Росіяни атакували маршрутку дронами.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

У центрі Херсона росіяни атакували маршрутку з цивільними

Учергове під ударом опинився громадський транспорт Херсона. Росіяни близько 08:00 вдарили дронами по маршрутці, що перетинала центр міста.

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За попередніми даними, водій маршрутки міг дістати контузію.

Також відомо про постраждалого чоловіка, який був поруч з маршруткою. Його забрали до лікарні.

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Нагадаємо, ГУР МО повідомило, що на тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники навмисно створюють умови для поширення сибірської виразки.

Окупанти без жодних санітарних норм і спалювання просто закопують туші інфікованої худоби у скотомогильниках. Найбільшу загрозу становлять близько десяти таких об’єктів, зокрема біля Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.

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Захоронення не мають огорож і належного обслуговування, а деякі розташовані менше ніж за кілометр від житлових будинків або на територіях із високим рівнем ґрунтових вод. Це створює пряму загрозу для цивільного населення та аграрного сектору регіону, адже збудник хвороби може зберігати життєздатність у ґрунті протягом десятків років.

У ГУР наголошують, що такі дії є злочином і можуть трактуватися як акт біологічного тероризму. Розвідка також не виключає, що Росія може використати ці скотомогильники для провокації під чужим прапором, аби звинуватити Україну в застосуванні «біологічної» зброї.

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