Росіяни вдарили по Одесі: кількість постраждалих різко зросла (фото)

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

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У вівторок, 17 червня, росіяни завдали удар по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На щастя, люди в самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитячого садка поруч.

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«В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога», — зазначив Труханов.

Наразі на місці працюють екстрені служби, далі до роботи приступлять комунальні служби. В місті розгортається оперативний штаб.

Як уточнив Кіпер, станом на 6:30 госпіталізовано 13 осіб. Є ймовірність, що під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У ніч на вівторок, 17 червня, росіяни здійснили масовану атаку по українських містах. Зокрема, по Києву — застосували дрони та ракети, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та щонайменше 40 людей отримали поранення. В Запоріжжі — виникла пожежа на промисловому об’єкті внаслідок атаки.

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