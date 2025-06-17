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Росіяни вдарили по Одесі: кількість постраждалих різко зросла (фото)
В історичній частині Одеси зафіксовано серйозні руйнування після ранкового обстрілу.
У вівторок, 17 червня, росіяни завдали удар по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).
Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
На щастя, люди в самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитячого садка поруч.
«В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога», — зазначив Труханов.
Наразі на місці працюють екстрені служби, далі до роботи приступлять комунальні служби. В місті розгортається оперативний штаб.
Як уточнив Кіпер, станом на 6:30 госпіталізовано 13 осіб. Є ймовірність, що під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
У ніч на вівторок, 17 червня, росіяни здійснили масовану атаку по українських містах. Зокрема, по Києву — застосували дрони та ракети, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та щонайменше 40 людей отримали поранення. В Запоріжжі — виникла пожежа на промисловому об’єкті внаслідок атаки.