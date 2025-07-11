Росіяни вдарили по пологовому в Харкові: постраждали жінки та немовлята

Наслідки російського удару по Харкову 11 липня / © Харківська обласна прокуратура

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Вранці 11 липня російські безпілотники вдарили по Салтівському району Харкова. Один із ударів прийшовся на пологовий будинок — постраждали три жінки та троє немовлят, двоє з яких народилися лише вчора.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких — три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію», — йдеться в повідомленні.

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Всього внаслідок атаки ушкодження або стресову реакцію отримали дев’ятеро людей. Серед них також — 45-річний чоловік з пораненням від уламків скла, 64-річний чоловік і 73-річна жінка.

Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, школу, нежитлову споруду та вибито вікна у багатоповерхівках. За фактом обстрілу відкрито провадження за статтею про воєнні злочини.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники типу «Шахед».

Варто зазначити, що зранку 11 липня військові РФ завдали ударів безпілотниками по території міста Суми. Минулося без поранених і загиблих.

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