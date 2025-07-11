ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
814
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по пологовому в Харкові: постраждали жінки та немовлята

Пологовий у Харкові зазнав російської атаки. Постраждали породіллі та їхні немовлята.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки російського удару по Харкову 11 липня

Наслідки російського удару по Харкову 11 липня / © Харківська обласна прокуратура

Вранці 11 липня російські безпілотники вдарили по Салтівському району Харкова. Один із ударів прийшовся на пологовий будинок — постраждали три жінки та троє немовлят, двоє з яких народилися лише вчора.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких — три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію», — йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок атаки ушкодження або стресову реакцію отримали дев’ятеро людей. Серед них також — 45-річний чоловік з пораненням від уламків скла, 64-річний чоловік і 73-річна жінка.

Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, школу, нежитлову споруду та вибито вікна у багатоповерхівках. За фактом обстрілу відкрито провадження за статтею про воєнні злочини.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники типу «Шахед».

Варто зазначити, що зранку 11 липня військові РФ завдали ударів безпілотниками по території міста Суми. Минулося без поранених і загиблих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie