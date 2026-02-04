Росіяни вдарили по ринку з людьми: є загиблі, поранені

Наслідки обстрілів в Дружківці / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Сьогодні, 4 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Дружківки в Донецькій області. Під удар потрапив місцевий ринок, де традиційно збираються люди вранці.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, наразі відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених. Остаточна кількість жертв уточнюється.

Наслідки обстрілів в Дружківці / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Обстріл було здійснено касетними снарядами, також ворог скинув дві авіабомби на місто. Внаслідок удару пошкоджено промислову зону, три багатоповерхівки та три приватні будинки. На місці працюють рятувальні служби та медики, надаючи допомогу постраждалим.

"Це ще один цілеспрямований воєнний злочин і доказ того, що всі російські заяви про "перемир’я" не варті нічого", — наголосив Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілів в Дружківці / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Влада області закликає мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів та подбати про власну безпеку та безпеку рідних.

Це не перший випадок атак по ринках останніми днями. 2 лютого російські війська атакували бойовим дроном один із ринків Харкова. Тоді постраждали двоє людей, а кілька торгових павільйонів було пошкоджено.