Росіяни вдарили по ринку з людьми: є загиблі, поранені
Сьогодні в Дружківці російські війська обстріляли касетними снарядами ринок, де перебували мирні жителі.
Сьогодні, 4 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Дружківки в Донецькій області. Під удар потрапив місцевий ринок, де традиційно збираються люди вранці.
За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, наразі відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених. Остаточна кількість жертв уточнюється.
Обстріл було здійснено касетними снарядами, також ворог скинув дві авіабомби на місто. Внаслідок удару пошкоджено промислову зону, три багатоповерхівки та три приватні будинки. На місці працюють рятувальні служби та медики, надаючи допомогу постраждалим.
"Це ще один цілеспрямований воєнний злочин і доказ того, що всі російські заяви про "перемир’я" не варті нічого", — наголосив Вадим Філашкін.
Влада області закликає мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів та подбати про власну безпеку та безпеку рідних.
Це не перший випадок атак по ринках останніми днями. 2 лютого російські війська атакували бойовим дроном один із ринків Харкова. Тоді постраждали двоє людей, а кілька торгових павільйонів було пошкоджено.