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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни вдарили по Сумщині: ворог знову поцілив в критичну інфраструктуру

Під ударом дронів опинилися населені пункти на Сумщині. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Уламки російського дрона

Уламки російського дрона / © ДСНС у Хмельницькій області

Російські війська вкотре атакували прикордоння Сумської області. Унаслідок одного з ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

У Хуторі-Михайлівському, що на Шосткинщині, зафіксовано три вибухи — ймовірно, внаслідок атаки безпілотників типу «Молнія». У результаті пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Водночас у Конотопському районі село Дубовичі зазнало атаки, ймовірно, дронами-камікадзе «Герань»: унаслідок влучання постраждала комерційна споруда.

На щастя, втрат і поранених серед цивільного населення наразі не зафіксовано.

Росія продовжує гатити по північних регіонах — лише за минулу добу зафіксовано понад 200 вибухів на території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей.

Нагадаємо, військовий ЗСУ розповів, що насправді відбувається на Сумщині, де наступає РФ.

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