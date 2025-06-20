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- Війна
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Росіяни вдарили по Сумщині: ворог знову поцілив в критичну інфраструктуру
Під ударом дронів опинилися населені пункти на Сумщині. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Російські війська вкотре атакували прикордоння Сумської області. Унаслідок одного з ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.
Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».
У Хуторі-Михайлівському, що на Шосткинщині, зафіксовано три вибухи — ймовірно, внаслідок атаки безпілотників типу «Молнія». У результаті пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Водночас у Конотопському районі село Дубовичі зазнало атаки, ймовірно, дронами-камікадзе «Герань»: унаслідок влучання постраждала комерційна споруда.
На щастя, втрат і поранених серед цивільного населення наразі не зафіксовано.
Росія продовжує гатити по північних регіонах — лише за минулу добу зафіксовано понад 200 вибухів на території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей.
Нагадаємо, військовий ЗСУ розповів, що насправді відбувається на Сумщині, де наступає РФ.