Росіяни вдарили по великому обласному центру: вгатили по тепловій мережі (фото)

Російська атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Перед атакою в регіоні було оголошено загрозу застосування балістичних ракет, а також зафіксовано рух ворожого ударного БпЛА у напрямку міжнародного аеропорту міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про загрозу ударів по Запорізькій області попереджали офіційні канали. Невдовзі в місті пролунали вибухи.

РФ атакувала Запоріжжя балістикою та дронами / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Унаслідок атаки пошкоджено теплову мережу, через що п’ять багатоповерхових будинків залишилися без теплопостачання. Також вибуховою хвилею пошкоджено близько 50 вікон у житлових будинках.

Росіяни вдарили по Запоріжжю після оголошення балістичної загрози / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Постраждала й будівля дитячого садка. У закладі вибило вікна, зазнали ушкоджень приміщення на території садочка.

У Запоріжжі через російський удар без тепла залишилися п’ять багатоповерхівок / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

На щастя, обійшлося без постраждалих — під час повітряної тривоги діти та вихователі перебували в укритті.

Російський обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, розташовані поруч із місцем удару. На місці працюють екстрені служби, масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, напередодні ворог обстріляв Запоріжжя, пошкодивши критичну інфраструктуру міста. Енергетики попередили про локальні відключення світла, необхідні для проведення термінових ремонтів.

Раніше, у ніч проти 6 лютого, росіяни атакували Запорізьку область, пошкодивши приватні будинки та залишивши без електропостачання близько 12 тис. абонентів.