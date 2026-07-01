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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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237
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Росіяни вдарили по виробництву туалетного паперу на Одещині: є загиблі та поранені

Російські війська вдень 1 липня вдарили балістичною ракетою по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 постраждали.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Росія вдарила ракетою по Одещині

Росія вдарила ракетою по Одещині / © ДСНС

Російська армія вдень 1 липня завдала балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, 11 постраждалих госпіталізували до лікарень.

“Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих”, — зазначив він.

За даними ДСНС, через ворожу атаку руйнувань зазнали два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Росія вдарила ракетою по Одещині. / © ДСНС

Росія вдарила ракетою по Одещині. / © ДСНС

Також надзвичайники загасили загоряння пшениці на площі 15 гектарів. Завдяки цьому вдалося врятувати від знищення ще 35 гектарів посівів.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 73 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Про пошкодження виробничо-складських приміщень повідомила і компанія “Сніжна Панда”, яка виробляє туалетний папір та іншу паперову продукцію.

У компанії заявили, що внаслідок російського ракетного удару та масштабної пожежі частину виробничо-складських приміщень знищено вщент.

/ © ДСНС

© ДСНС

“На жаль, є постраждалі серед наших співробітників — зараз їм надається уся необхідна медична допомога”, — повідомили у “Сніжній Панді”.

У компанії зазначили, що саме на цьому об’єкті був важливий хаб, звідки продукцію брендів “Сніжна Панда”, “Ніжний дотик”, “Zoo Zoo”, “Helper” та “Helper Professional” відправляли в різні регіони України.

Наразі підприємство оцінює масштаби руйнувань і ухвалює першочергові рішення, щоб відновити роботу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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