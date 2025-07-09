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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні: чи зміниться розклад руху потягів

Під час чергового обстрілу Херсона російські війська знову завдали удару по інфраструктурному об’єкту «Укрзалізниці».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
РФ вдарила по вокзалу у Херсоні

Російським ударом пошекоджена будівля багажного відділення херсонського залізничного вокзалу / © "Укрзалізниця"

Російські війська вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля багажного відділення та були вибиті вікна. Однак усі вісім людей, що перебували в укритті, не постраждали.

Про це повідомляє «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Атака на залізничну інфраструктуру Херсона відбулася тоді, коли в укритті вокзалу перебувало вісім людей. Завдяки оперативним діям та надійному укриттю, потерпілих серед них немає.

Попри пошкодження, «Укрзалізниця» запевняє, що на рух поїздів у регіоні обстріл не вплинув — усі вони курсують за розкладом. Цей інцидент є черговим свідченням системних обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури українських міст.

Попередні атаки на залізничні об’єкти в Україні неодноразово призводили до пошкоджень, проте українські залізничники оперативно відновлюють рух та забезпечують безпеку пасажирів, демонструючи стійкість та ефективність роботи навіть в умовах війни.

Нагадаємо, днями росіяни повторно атакували рятувальників у Херсоні та Харкові. Обидва удари були нанесені після прибуття ДСНС на місце.

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