- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні: чи зміниться розклад руху потягів
Під час чергового обстрілу Херсона російські війська знову завдали удару по інфраструктурному об’єкту «Укрзалізниці».
Російські війська вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля багажного відділення та були вибиті вікна. Однак усі вісім людей, що перебували в укритті, не постраждали.
Про це повідомляє «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.
Атака на залізничну інфраструктуру Херсона відбулася тоді, коли в укритті вокзалу перебувало вісім людей. Завдяки оперативним діям та надійному укриттю, потерпілих серед них немає.
Попри пошкодження, «Укрзалізниця» запевняє, що на рух поїздів у регіоні обстріл не вплинув — усі вони курсують за розкладом. Цей інцидент є черговим свідченням системних обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури українських міст.
Попередні атаки на залізничні об’єкти в Україні неодноразово призводили до пошкоджень, проте українські залізничники оперативно відновлюють рух та забезпечують безпеку пасажирів, демонструючи стійкість та ефективність роботи навіть в умовах війни.
Нагадаємо, днями росіяни повторно атакували рятувальників у Херсоні та Харкові. Обидва удари були нанесені після прибуття ДСНС на місце.