Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені будинки, сталася пожежа

Наслідки обстрілу Запоріжжя

У ніч на 24 вересня війська РФ знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару в одному з районів міста виникла пожежа, пошкоджено приватні оселі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Напередодні нової доби він попереджав, що над містом та областю зберігається загроза застосування керованих авіабомб.

«Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються», — зазначив Федоров.

Він уточнив, що обстріл пошкодив приватні оселі. У повідомленні також оприлюднено фото наслідків. За останніми даними, росіяни завдали по місту два удари авіабомбами ФАБ, а пожежу вже вдалося локалізувати.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня, російські загарбники завдали пʼять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що близько о пів на п’яту ранку 22 вересня російські війська завдали п’ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули троє людей.